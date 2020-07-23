Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Pandemi başladığından beri altın yüzde 20 değer kazandı, bazı analistler altının ons fiyatının 2 bin dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Soru: Altın fiyatı niçin yükseliyor?

Yanıt: (1) En önemli rezerv para olan USD değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para da olmayınca altına dönüş başlıyor. (2) Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 22, 2020

Altın son dokuz yılın en yüksek fiyatına, 8 Haziran'da 1.818 dolar ile ulaşmıştı.

Altın en yüksek seviyesini ise 6 Eylül 2011'de 1.920 dolar ile gördü.

Gümüş fiyatları da 2014 yılından beri en yüksek seviyesine çıktı.

Mahfi Eğilmez: Yükselişte iki neden etkili

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar anlık değişiyor.

Bugün 24 ayar külçe altının gram fiyatı 413 lira, çeyrek altın 672 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise 2.682 lira civarından işlem görüyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

-En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.