Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın pandemi sonrası yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.Analistler altının ons fiyatının 2000 doları aşmasını bekliyor.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

MAHFİ EĞİLMEZ: YÜKSELİŞTE İKİ NEDEN ETKİLİ

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar anlık değişiyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

-En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

-Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen de Habertürk'teki yazısında altının yükselişini şu nedenlere bağlıyor:

-Covid-19 krizine karşı merkez bankalarının çok büyük likidite yaratması ve bunu reel sektöre akıtmaları (böylece kağıt paraların değeri altın karşısında düşüyor)

Doların zayıflaması (Dolar endeksi 4 ayda 103'ten 94'e indi ve ons altın dolar ile ölçülüyor)

Ekonomiler epeyce zayıfladı ve hala ikinci dalga riski var (güvenli liman talebi yaratıyor altın için)