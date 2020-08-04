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Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatı fiyatı dün 1988 dolara kadar çıkarak rekorunu tazeledi. Gram altın da 446 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Vatandaşlar gram altın yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatlarının yükselişi ile ilgili ekonomistler değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları yükselmeye devam eder mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın pandemi sonrası yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.Analistler altının ons fiyatının 2000 doları aşmasını bekliyor.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

MAHFİ EĞİLMEZ: YÜKSELİŞTE İKİ NEDEN ETKİLİ

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar anlık değişiyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

-En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

-Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen de Habertürk'teki yazısında altının yükselişini şu nedenlere bağlıyor:

-Covid-19 krizine karşı merkez bankalarının çok büyük likidite yaratması ve bunu reel sektöre akıtmaları (böylece kağıt paraların değeri altın karşısında düşüyor)
Doların zayıflaması (Dolar endeksi 4 ayda 103'ten 94'e indi ve ons altın dolar ile ölçülüyor)

Ekonomiler epeyce zayıfladı ve hala ikinci dalga riski var (güvenli liman talebi yaratıyor altın için)

Faizlerin dip yapması (sabit getiri kalmayınca yine faiz ödemeyen ancak değeri düşmeyeceği düşünülen altın alınıyor)

TEŞVİK PAKETLERİNİN ROLÜ

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde.

ABD'de geçen ay koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı.

Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaşmıştı.

‘ALTININ YÜKSELMESİ TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’NİN LEHİNE’

Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında altının neden yükseldiğini, "Altının pandemi ile birlikte yükselmesini tetikleyen ana etken küresel likidite bolluğu ve faizlerin daha düşmesi, hatta tahvil piyasasının yaklaşık dörtte birinin negatif faizli hale gelmesidir. Yani altının yıldızını parlatan, altına altın dönemini yaşatan ana faktör paranın bollaşmasıdır" diyerek açıkladı.
Yıldırım, Türkiye'deki altın fiyatının üzerine bir de kur artışı binince gram altının rekor kırdığını açıkladı.

Yıldırım'a göre altının yükselişi Türkiye'nin lehine: "Halkın elinde önemli miktarda bir altın stoku var. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, altın mevduatında da artışlar söz konusu. İşte bu stok değerleniyor."

Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.

KAYNAK:BBC TÜRKÇE


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