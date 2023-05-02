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ALTIN FİYATLARI o tarihte dalgalanacak! "Bozduran pişman olacak!" İşte 2 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

02.05.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası 2 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzman isim altını olanların bozdurması halinde büyük bir zarar edeceklerini vurguladı ve tarih verdi. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 2 Mayız 2023 Pazar gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI o tarihte dalgalanacak! "Bozduran pişman olacak!" İşte 2 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. FED faiz kararının çıkacağı krtik toplantı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar tarafından merak la beklenen toplantı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. FED faiz kararı ise 3 Mayıs'ta açıklanacak. Bilindiği üzere FED faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Altın fiyatları konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte 2 Mayıs 2023 Salı günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle birçok kişi bozdurmaya karar verdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşların altın yatırımlarını bozdurmamasına yönelin önemli uyarılarda bulundu.

UZMAN İSİMDEN ENDİŞELİ YATIRIMCILARA UYARI

Altın bozdurmak için doğru zaman olmadığını vurgulayan uzman isim, gram altındaki duruma dikkat çekip Kapalıçarşı fiyatlarının baz alınması gerektiğini söyledi.

Ons altın fiyatlarına da değinen uzman isim 2000 bin doların altına düşerek 1980 dolar seviyelerinden işlem görmesini beklediğini ifade etti.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK!

Uzman isim, dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte gram altın fiyatında henüz bir değişiklik yaşanmadığını vurguladı ve Ons altın fiyatındaki düşüşün devam edeceğini belirtip alım yapılmaması konusunda uyardı.

Yapılan açıklamaya göre; FED faiz kararı sonrasında altın fiyatlarının sert dalgalanmalar olcak. açıkladı. Faiz artışlarının durması halinde altın fiyatları yeniden artış gösterecek.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (2 MAYIS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 2 Mayıs Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.240,09 TL'den yapan gram altın bugün 1.239,63 TL alış, 1.239.85 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.037,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.885,00 liradan alınıyor, 9.033,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.560.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.457,00 liradan alınıyor, 4.558,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.283,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Mayıs itibariyle 2.231,00 liradan alınıyor, 2.282,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Mayıs günü 8.767,85 TL alış, 8,943,30 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı için toplantı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024

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