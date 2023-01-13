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Altın fiyatları rekor tazeledi! O barajı da geçti! Yatırımcılar dikkat

13.01.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün gram altın iç piyasada 1.150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini görmüş oldu. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 1.927 TL'den, Cumhuriyet altını 7 bin 674 TL'den satılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise dünkü açıklamasında 'yakında kar satışlar başlar' diyerek yatırımcıları uyarmıştı...

Altın fiyatları rekor tazeledi! O barajı da geçti! Yatırımcılar dikkat

Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenmenin etkisi ile tarihi yüksek seviyelere ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün gram altın 1.150 TL, çeyrek altın 1.932 TL ve cumhuriyet altını 7.918 TL’ye yükselerek rekor tazeledi. Haftanın son işlem gününde hızlı yükselişin ardından gözler son dakika altın fiyatlarına çevrildi. İşte tüm detaylar...

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları güçlü seyrini korumaya devam ediyor. İç piyasada gram altın 1.150 liraya yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmüş oldu.

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UZMAN İSİM UYARMIŞTI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünkü açıklamasında; 'Direnç seviyelerine yaklaştık. Yayınlarımda anlattığım gibi yarından itibaren kar satışları başlar!' diyerek yatırımcıları uyarmıştı.

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DOLAR 7 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Uluslaraası piyasalarda dolar verilerin ABD'de enflasyonun yavaşladığını göstermesinin Fed'in agresif faiz artırımlarını bırakacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle hazirandan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar endeksi 102 seviyesinde hareket ediyor.

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13 OCAK 2023 SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI NASIL?

GRAM ALTIN FİYATI

1.146,26
1.146,42

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.899,13
1.899,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.908,00
1.927,00

YARIM ALTIN FİYATI

3.804,00
3.854,00

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