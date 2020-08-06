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Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Altın yükselişi neden durmuyor? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli yatırım araçlarından biri haline gelen altın fiyatındaki önlenemez yükseliş altın alacakları endişelendirdi. Düğün sezonun açılmasıyla beraber altın almak için kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar elleri boş döndü. Altın fiyatlarındaki rekor her geçen saat egale edilerek yeni bir zirveye koşarken vatandaşlar durumdan mutsuzluklarını dile getirmeyi ihmal etmedi.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Altın yükselişi neden durmuyor? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Dünya genelinde gergin havanın ve salgının devam etmesi altın fiyatları üzerinde ciddi bir etki gösterdi. Altın fiyatlarındaki sürekli artışı takip etmekte zorlanan vatandaşlar altın düşecek mi sorusuna cevap bulmak için araştırmalarını derinleştirdi. Tarihi zirveyi gördükten sonra bir türlü düşmeyen altın fiyatları vatandaşların alım gücünü zorlamaya devam ediyor. Fiyatlarda beklenen düşüş için vatandaşların gözü kulağı uzmanlardan gelecek altın yorumları ve yatırım ipuçlarına çevrildi. Peki altın fiyatları ne olacak? Altın daha ne kadar yükselecek? Gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte *altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanların altın fiyatları için riske vurgu yapmasından sonra vatandaşlar altın yükselmeye devam edecek mi sorusuna kilitlendi. Altın fiyatlarında meydana gelen bu durdurulamaz yükselişin nedenleri de bir diğer merak konusunu oluşturdu. Koronavirüs salgınıyla başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş üzerinde pek çok etken olduğunu söylemek mümkündür. Ekonomistler genel olarak altın fiyatlarındaki yükselme konusunda hem fikir olsa da; altın piyasasında yaşanan hareketliliği farklı nedenlere bağlamayı tercih ediyorlar.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELME NEDENLERİNE UZMAN DEĞERLENDİRMELERİ

Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraf Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Altın Yıldırım Şubat ayından itibaren koronavirüs salgını ve İdlib geriliminin altın fiyatlarındaki yükselişin başlangıcı olduğunu belirtti.
Altında düşüş olacak mı sorusuna cevap bulmak için değerlendirmeler yapan Gedil Yatırım Algoritmatik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbatlı bol likidite ve koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesine vurgu yaptı. Altın nereye kadar yükselir sorusunda öngörülerin üzerinde altın fiyat çizgisi trendi olduğunu belirten Nalbatlı, ülkelerin normalleşme sürecine girmesiyle beraber artan vaka sayılarının yeniden karantina uygulamasına neden olabileceğini söyledi. Karantina ve kısıtlamaların geri gelmesi durumunda Nalbantlı önümüzdeki günlerde altın fiyatlarındaki yükselmenin devam edeceğini düşündüğünü belirtti.
ABD-Çin arasında 2017 yılından beri süregelen tansiyon altın fiyatlarını doğrudan etkileyen nedenler bir diğeri. İki ülkenin konsolosluklarını kapatması ve ABD’nin koronavirüs nedeniyle Çin’i suçlaması sinirlerin yeniden gerilmesine yol açtı. Gerilen güçlerin arasında kalan yatırımcılar güvenli liman olarak altını seçti. Altına artan talep ise fiyatların yeniden zamlanmasına neden oldu.
Altın piyasası neden hızlı hareket içinde sorusuna cevap veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Lübnan Beyrut’ta yaşanan patlamadan sonra durgunlaşan piyasanın yeniden fiyatlandırma yaptığını belirtti. Yurtdışından gelen altın verilerinin olumlu olduğu ve bir miktar altın fiyatı düşüş öngördüklerini belirten Memiş, Beyrut patlamasının sonrasında fiyatların psikolojik direnç seviyelerini yukarı yönlü olarak kırdıklarını belirtti. Altın fiyatlarında son durum hakkında önemli açıklamalarda bulunan Memiş, altın alınır mı sorusuna da cevap vermeyi ihmal etmedi.
Altının güvenli liman olma özelliğine vurgu yapan Memiş, 2 bin dolar seviyesinin yukarı doğru kırılmasından İsviçre-Amerika gerilimine dikkat çekti. Altın artar mı sorusuna ise Memiş sonraki dönemde 2080-2100-2300 dolar seviyelerinin gündeme gelme olasılığına değinerek cevap verdi.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatının 2 bin doları aşmasıyla beraber altın fiyatları zirvenin de zirvesini gördü. 5 Ağustos’ta 2.055 dolar ve %0.9 değer kazancıyla günü kapatan altın ons fiyatı yükselme trendini 6 Ağustos'ta da koruyor. Gram altın fiyatı 468 TL’ye yükselerek yeni bir rekora imza attı. Kapalıçarşı’dan gelen verilere göre; çeyrek altın fiyatı 767 TL, Cumhuriyet altın fiyatı ise 3.135 TL olarak belirlendi.
Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’dan gelen altın fiyatlarında öğleye doğru inanılmaz bir dalgalanma yaşandı. Güne 468 TL açılış fiyatıyla başlayan gram altın bir anda ani yükselme yaşadı. 1 saat içinde yaşanan artış sonucunda gram altın fiyatı 491 TL’ye ulaştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu artışlar hiç hoş bir şey değil..
wah ki ne wah halimize :(
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