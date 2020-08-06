Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Altın yükselişi neden durmuyor? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Dünya genelinde gergin havanın ve salgının devam etmesi altın fiyatları üzerinde ciddi bir etki gösterdi. Altın fiyatlarındaki sürekli artışı takip etmekte zorlanan vatandaşlar altın düşecek mi sorusuna cevap bulmak için araştırmalarını derinleştirdi. Tarihi zirveyi gördükten sonra bir türlü düşmeyen altın fiyatları vatandaşların alım gücünü zorlamaya devam ediyor. Fiyatlarda beklenen düşüş için vatandaşların gözü kulağı uzmanlardan gelecek altın yorumları ve yatırım ipuçlarına çevrildi. Peki altın fiyatları ne olacak? Altın daha ne kadar yükselecek? Gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte *altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanların altın fiyatları için riske vurgu yapmasından sonra vatandaşlar altın yükselmeye devam edecek mi sorusuna kilitlendi. Altın fiyatlarında meydana gelen bu durdurulamaz yükselişin nedenleri de bir diğer merak konusunu oluşturdu. Koronavirüs salgınıyla başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş üzerinde pek çok etken olduğunu söylemek mümkündür. Ekonomistler genel olarak altın fiyatlarındaki yükselme konusunda hem fikir olsa da; altın piyasasında yaşanan hareketliliği farklı nedenlere bağlamayı tercih ediyorlar.