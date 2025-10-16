Altın fiyatları rekora doymuyor: Uzmanlar 2026'da yeni zirveler bekliyor

16 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum ve uzmanların gelecek öngörüleri

Altın piyasası, 16 Ekim 2025 tarihinde yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, gün içinde sürekli olarak değişiklik gösterirken, piyasadaki genel eğilim yükseliş yönünde seyrediyor. Özellikle gram altın, 23 Eylül'den beri 5 bin TL'nin üzerinde işlem görmesiyle dikkat çekiyor. Bu yükselişte, küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve jeopolitik riskler önemli rol oynuyor. İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye düzenlenen operasyon ve Gazze Barış Anlaşması gibi ülke gündemindeki olaylar da yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Avustralyalı banka ANZ Group Holdings Ltd., altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, altın fiyatlarının 2026 ortasında zirve yapmasını bekliyor. ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, altının “olağanüstü rallisi”nin yavaşlama belirtisi göstermediğini ve ABD Merkez Bankası (Fed)'in faizleri daha da düşürmesiyle fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyor. Yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4.400 dolar seviyesine çıkaran analistler, Haziran 2026'ya kadar 4.600 dolara kadar bir yükselişin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Fed'in Mart 2026'ya kadar ek dört adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapması beklentisi, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler, politik belirsizlik, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve artan borç yükü gibi unsurlar da altının cazibesini artırıyor. Analistler, altının yükselişinin “yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürülebilir olduğunu” vurguluyor. Bu durum, altının sadece kısa vadeli bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak da önemini koruduğunu gösteriyor.

Özetle, altın fiyatları hem küresel ekonomik dinamiklerden hem de siyasi gelişmelerden etkilenerek yükseliş trendini sürdürüyor. Uzmanlar, özellikle Fed'in faiz politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, altın yatırımcıları için olumlu bir tablo çizerken, piyasadaki belirsizliklerin de yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.