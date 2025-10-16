FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın fiyatları rekora doymuyor: Uzmanlar 2026'da yeni zirveler bekliyor

Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının politikalarıyla desteklenerek rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu yükselişin yapısal faktörlerle desteklendiğini ve 2026'da yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları rekora doymuyor: Uzmanlar 2026'da yeni zirveler bekliyor
Cansu Akalp

16 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum ve uzmanların gelecek öngörüleri

Altın piyasası, 16 Ekim 2025 tarihinde yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, gün içinde sürekli olarak değişiklik gösterirken, piyasadaki genel eğilim yükseliş yönünde seyrediyor. Özellikle gram altın, 23 Eylül'den beri 5 bin TL'nin üzerinde işlem görmesiyle dikkat çekiyor. Bu yükselişte, küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve jeopolitik riskler önemli rol oynuyor. İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye düzenlenen operasyon ve Gazze Barış Anlaşması gibi ülke gündemindeki olaylar da yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Avustralyalı banka ANZ Group Holdings Ltd., altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, altın fiyatlarının 2026 ortasında zirve yapmasını bekliyor. ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, altının “olağanüstü rallisi”nin yavaşlama belirtisi göstermediğini ve ABD Merkez Bankası (Fed)'in faizleri daha da düşürmesiyle fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyor. Yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4.400 dolar seviyesine çıkaran analistler, Haziran 2026'ya kadar 4.600 dolara kadar bir yükselişin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Fed'in Mart 2026'ya kadar ek dört adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapması beklentisi, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler, politik belirsizlik, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve artan borç yükü gibi unsurlar da altının cazibesini artırıyor. Analistler, altının yükselişinin “yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürülebilir olduğunu” vurguluyor. Bu durum, altının sadece kısa vadeli bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak da önemini koruduğunu gösteriyor.

Özetle, altın fiyatları hem küresel ekonomik dinamiklerden hem de siyasi gelişmelerden etkilenerek yükseliş trendini sürdürüyor. Uzmanlar, özellikle Fed'in faiz politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, altın yatırımcıları için olumlu bir tablo çizerken, piyasadaki belirsizliklerin de yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet, Hollanda'ya yeni uçuşlara başlayacak! Tarih belli olduAJet, Hollanda'ya yeni uçuşlara başlayacak! Tarih belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Listede Türkiye detayıDünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Listede Türkiye detayı

Anahtar Kelimeler:
altin piyasasi yatırım tavsiyeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.