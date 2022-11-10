ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Kasım 2022 Perşembe günü merak konusu oldu. Dolar ve Euro'nun yanı sıra önceki kapanışını 21,2077 TL'den gerçekleştiren Sterlin bugün 21,1991 TL alış, 21,2163 TL satış fiyatından el değiştiriyor. 10 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...
10 Kasım Perşembe günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.018,06 TL üzerinden yapan gram altın 1.022,84 liradan alınıyor, 1.023,03 TL'den satılıyor.
Önceki kapanışını 6.685,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.652,00 liradan alınıyor, 6.717,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.354,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.325,00 liradan alınıyor, 3.370,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.676,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Kasım itibariyle 1.667,00 liradan alınıyor, 1.683,00 liradan satılıyor.
Tam altın 10 Kasım günü 6.642,00 TL alış, 6.707,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.