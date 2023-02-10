ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 10 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar? 1.856 TL'ye düştü!

Altın fiyatları haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 10 Şubat 2022 Cuma günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Çeyrek altın bugün 1.856,00 TL alış, 1.877,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2023 Cuma günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 10 Şubat 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.126,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.1227,74 TL alış, 1.122.94 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,502,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.403,00 liradan alınıyor, 7.478,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.766.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.712,00 liradan alınıyor, 3.753,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.883,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Şubat itibariyle 1.856,00 liradan alınıyor, 1.877,00 liradan satılıyor.
Tam altın 10 Şubat günü 7.436,00 TL alış, 7,513,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
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