FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 10 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar? 1.856 TL'ye düştü!

ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 10 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar? 1.856 TL'ye düştü!

10.02.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Ellerinde tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ya da gram altın olanlar arama motorlarında araştırma yapıyor. Öte yandan dolar 18,8285 TL alış, 18,8355 TL satış fiyatından işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 1.856 TL'ye düştü. İşte 10 Şubat 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 10 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar? 1.856 TL'ye düştü!

Altın fiyatları haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 10 Şubat 2022 Cuma günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Çeyrek altın bugün 1.856,00 TL alış, 1.877,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2023 Cuma günü güncel altın fiyatları...

13394464-728xauto

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (10 ŞUBAT 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 10 Şubat 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.126,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.1227,74 TL alış, 1.122.94 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,502,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.403,00 liradan alınıyor, 7.478,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.766.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.712,00 liradan alınıyor, 3.753,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.883,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Şubat itibariyle 1.856,00 liradan alınıyor, 1.877,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Şubat günü 7.436,00 TL alış, 7,513,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'
Borsa İstanbul 5 gün kapalı olacakBorsa İstanbul 5 gün kapalı olacak
BDDK'dan deprem bölgesiyle ilgili yeni karar! 6 ay süre ile...BDDK'dan deprem bölgesiyle ilgili yeni karar! 6 ay süre ile...
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın altın fiyatları cumhuriyet altın

En Çok Okunan Haberler

'23 yılını geçirdik' diyerek uyardı: 'Artık uzatmalara oynuyoruz'

'23 yılını geçirdik' diyerek uyardı: 'Artık uzatmalara oynuyoruz'

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Deprem de dinlemediler! 40 TL birden zam geldi...

Deprem de dinlemediler! 40 TL birden zam geldi...

Dünya Bankasından Türkiye'ye deprem desteği

Dünya Bankasından Türkiye'ye deprem desteği

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.