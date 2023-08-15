ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 15 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 15 Ağustos 2023 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar son kapanışını 27,0480 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0452 liradan, satış fiyatı ise 27.0508 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.5386 TL'den yapan euro şu anda 29.5327 TL alış ve 29.5446 TL satış fiyatına sahip. Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 15 Ağustos 2023 Salı günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (15 AĞUSTOS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 15 Ağustos Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.656,19 TL üzerinden yapan gram altın 1.658,20 liradan alınıyor, 1.658,46 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.206,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.108,00 liradan alınıyor, 11.193,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.629.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.571,00 liradan alınıyor, 5.622,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.814,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Ağustos itibariyle 2.777,00 liradan alınıyor, 2.811,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 15 Ağustos günü 10.946.49 TL alış, 11.159,40 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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