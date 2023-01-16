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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT rekora koşuyor!

16.01.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın ilk işlem gününde hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlar Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayımlanan kritik verilerin ardından sert yükselişe geçti. ABD enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni haftanın ilk gününde güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, 16 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT rekora koşuyor!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, 13 Ocak 2023 Cuma günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar önceki kapanışını 18,7862 TL'den yaptı. Dolar, 18,7812 TL alış, 18,7913 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 20,4076 TL'den yapan Euro ise 20,3945 TL alış, 20,4207 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (16 OCAK 2023 PAZARTESİ)

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Altın fiyatları, 16 Ocak 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.159,98 TL'den yapan gram altın bugün 1.162,42 TL alış, 1.162,54 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,614,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.705,00 liradan alınıyor, 7.777,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.822.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.852,00 liradan alınıyor, 3.904,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.911,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Ocak itibariyle 1.932,00 liradan alınıyor, 1.952,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Ocak 7.699,00 TL alış, 7,775,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

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ALTIN FİYATLARI REKORA KOŞUYOR!

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıları heyecanlandırdı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

ABD enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Ons altın geçen hafta 1.921 dolara kadar yükselerek 8.5 ayın zirvesini görürken, gram altın geçtiğimiz hafta 1161 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Dolar endeksinde sert düşüşler görüldü. Dolar endeksi 103.290 seviyelerinden 101.988’e kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflama göstermesi ons altını destekledi.

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