ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 17 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişimler birçok kişiyi doğrudan etkiliyor. Çok sayıda vatandaş ve yatırımcı konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 17 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? Günel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...
17 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 981,97, TL üzerinden yapan gram altın 984,79 liradan alınıyor, 984,98 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.617,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.477,00 liradan alınıyor, 6.558,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.243,00 liradan alınıyor, 3.289,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.659,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Ekim itibariyle 1.624,00 liradan alınıyor, 1.646,00 liradan satılıyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.478,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.561,00 TL
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