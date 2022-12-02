Altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık 2022 gram ve çeyrek altın ne kadar? Dikkat altın fiyatlarında yeni rekorlar bekleniyor!

Altın fiyatlarında son durum FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasının gram altın fiyatlarını artırması sonrası arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Öte yandan Dolar, 2 Aralık 2022 Cuma günü sabah saatlerinde 18,63 TL bandındaki yatay seyrini sürdürüyor. Dolar, 18.6318 TL alış fiyatından işlem görüyor. Satış fiyatı ise 19,6398 TL. Euro ise bugün 19,6091 TL alış fiyatı, 19,6218 TL satış fiyatıyla eişlem görüyor. Peki, 2 Aralık 2022 Cuma tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Aralık 2022 Cuma gününün altın fiyatları...

2 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 2 Aralık 2022 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.80,45 TL'den yapan gram altın bugün 1.077,40 TL alış, 1.077,63 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.990,00 liradan alınıyor, 7.068,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,556.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.485,00 liradan alınıyor, 3.547,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.778,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Aralık itibariyle 1.747,00 liradan alınıyor, 1.771,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Aralık günü 6.988,00 TL alış, 7,065,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

DOLAR, ALTIN VE KRİPTO PARASI OLANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI: "İŞLER ÇIKMAZA GİRDİ!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, kripto ve dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, Çin'de yaşanan olayların ekonomik krizin fitilini ateşleyeceğini ifade etti.

Açıklamasında "Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullanan İslam Memiş, altına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Gram altın TL yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı. Altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği, altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir."

Son dönemde altın, dolar, Euro, kripto ve borsada dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken İslam Memiş, Çin’de yaşanan olayların piyasalara doğrudan etki edeceğini ve işlerin artık çıkmaza gireceğini belirtti.

