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Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Cansu Çamcı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyondaki düşüşün ulaştırma hizmetleri ve enerji hariç genele yayıldığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık tüketici enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 oldu. Enflasyondaki düşüş ulaştırma hizmetleri ve enerji hariç genele yayıldı. Bu dönemde yıllık enflasyon gıdada 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmetlerde 7,9 puan geriledi.

Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi 1

"DEZENFLASYONU SINIRLADI"

Ancak savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları, enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak dezenflasyonu sınırladı. Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir. Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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