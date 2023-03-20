ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 20 Mart 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN ne kadar oldu? DİKKAT 1.206,21 TL'ye düştü!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Mart 2023 Pazartesi günü merak edildi. Yatırımcılar, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları hakkında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Öte yandna bir önceki kapanışını 20.2935 TL'den yapan euro şu anda 20.2858 TL alış ve 20.3012 TL satış fiyatına sahip. Sterlin ise 23.1496 TL alış fiyatından, 23.1689 TL satış fiyatından el değiştiriyor. İşte 20 Mart 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 MART 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 20 Mart 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.216,37 TL'den yapan gram altın bugün 1.206,21 TL alış, 1.206.36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.902,00 liradan alınıyor, 7.983,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.908.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.963,00 liradan alınıyor, 4.007,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Mart itibariyle 1.982,00 liradan alınıyor, 2.003,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 20 Mart günü 7.910,00 TL alış, 7,995,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATI CANLI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI

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