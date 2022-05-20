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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

20.05.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 20 Mayıs Cuma günü vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Düğünü olan veya altını yatırım amaçlı değerlendirmek isteyenler, '20 Mayıs gram altın ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. FED faiz toplantısında alınan faiz artırma kararından sonra dolarda yükseliş görülmüştü. Peki 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

20 Mayıs Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 940,51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 943,35 lira satış fiyatı 943,52 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 943,35 TL

Gram altın satış: 943,52 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.159,00 TL satış fiyatı 6.232,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.232,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.083,00 TL alış ve 3.126,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.083,00 TL

Yarım altın satış: 3.126,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.543,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.563,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.543,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.563,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 6.141,00 TL alış ve 6.214,00 TL satış fiyatına sahip.

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