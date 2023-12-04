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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 2000 lira ufukta görüldü: Gram altın ve ons altın bir anda sıçradı! ‘Kasisler kalkacak, önü açılacak…’

04.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Ons altın, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceğine dair artan beklentileri ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 2.148 doların üzerine tırmandı. Dolar ve ons altından destek bulan gram altın fiyatı da 2000 liraya sadece 3 TL uzaklığa kadar yaklaştı. Uzmanlar yükselişin 2024 yılında hız kazanacağına dikkat çekti. Gram altın al-sat fiyat farkına ilişkinse dengenin 2024 yılı ikinci yarısından sonra kurulacağına işaret ettiler.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 2000 lira ufukta görüldü: Gram altın ve ons altın bir anda sıçradı! ‘Kasisler kalkacak, önü açılacak…’

Son dakika haberleri… Altın bu sabah erken saatlerde gerçekleyen işlemlerde yüzde 3'ten fazla yükselerek 7 Ağustos 2020'de ulaştığı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075,19 doları aşarak 2148,11 doları gördü. Ardından bu kazançların büyük bir kısmını geri verdi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,72 artışla 2085,81 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın fiyatları da geçtiğimiz haftaki rekorlarına bugün bir yenisini daha ekledi. Ons altın fiyatına paralel olarak tırmanışa geçen altının gram fiyatı 2000 liraya çok yaklaştı. Fiyatlar 1997 liranın üzerine çıkarken daha sonra geri çekildi ve şu sıralar 1940 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 3.277 TL, Cumhuriyet altını 13.375 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.910 TL seviyelerinde yer alıyor.

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ALTIN FİYATLARI GAZA BASTI

Ekim ayının başından bu yana ons altında devam eden ralli, Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın para politikasının "kısıtlayıcı bölgeye girdiği" yönündeki yorumlarının dolar ve Hazine getirilerinde düşüşe neden olmasıyla hız kazandı.

Powell daha sonra faiz indirimi iyimserliğini geri püskürtmeye çalışarak "yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımıza güvenerek sonuca varmak ya da politikanın ne zaman gevşeyebileceği konusunda spekülasyon yapmak için erken olur" uyarısında bulundu. Buna rağmen, swap piyasaları şu anda Mart ayında bir indirim olasılığını yüzde 55 civarında görüyor ve Mayıs ayında bir indirimi yüzde 100 olarak fiyatlıyor.

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FİYATLAR İÇİN RİSKLİ HAFTA

Pepperstone Group Ltd. araştırma müdürü Chris Weston, altın üzerinde "büyük bir momentum değişimi" olduğunu söyledi. Ancak bu hafta açıklanacak ABD işgücü verilerinin külçe altın için aşağı yönlü bir risk unsuru oluşturabileceğini ve gelecek yıl daha düşük reel oranlara ilişkin bahislerin çok agresif göründüğünü söyledi.
Analistler, 2093 doların üzerinde bir kapanışın 2268 dolara doğru gidecek bir yükselişin önüne açabileceği de ifade ediliyor.

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ONS ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bu kadar hızlı bir yükselişin düzeltmesi olabilir. Ama bu kısa süreli. Ama 2024 yılı itibarıyla altının daha da yükseleceği, artık faiz baskısının tamamen ortadan kalkması ile beraber kasislerin kalkacağı ve altının önünün açılacağını söyleyebiliriz. 2.200 dolar seviyelerinin ilk etapta görülebileceğini söyleyebiliriz. Bazılarına göre ise yılın ikinci yarısında 2.400 dolarları görme olasılığı olduğu yorumlanıyor. Ben de buna katılıyorum. 2 aydan bu yana 200 dolarlık bir yükseliş var. 1810 dolarları görmesi artık pek mümkün değil. Şimdilik 1950 dolarlar dip seviye gibi görünüyor.

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AL-SAT FARKI O TARİHTE KAPANABİLİR

Gram altın alım-satım fiyatları için banka ve ekran arasındaki farka da değinen uzman isim, “Şu anda öyle bir farkın kapanması pek söz konusu değil. Çünkü bankaların verdikleri rakamlar özellikle çıplak fiyat olarak belirttiğimiz vergisiz ve bankanın komisyonu olmayan bir fiyat şekli. Bunun için biraz daha enflasyonun, vatandaşın talebinin düşmesi gerekiyor. Ancak böyle olursa olur ama henüz ortam çok müsait değil. Muhtemelen 2024’ün belki yaz aylarında o denge sağlanabilir ama şu anda o fark hala devam ediyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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