ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 840,51 TL'den kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.560 TL'den işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...
21 Mayıs Cumartesi günü, yani haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
14 Mayıs Cumartesi günü haftanın altıncı gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 940.51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 945,16 lira satış fiyatı 945,60 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.121,00 TL satış fiyatı 6.233,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.065,00 TL alış ve 3.128,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.560 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 121 Mayıs itibariyle 1.533,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.564,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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