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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı takip ekranı!

22.09.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün 2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30 seviyesine çıkardı. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Eylül 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları 22 Eylül 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi sonrası yapılan 2 toplantıda art arda faiz artışlarına giden Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Banka politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 30 seviyesine yükseltildi. Bu gelişme sonrası bugün de tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. 22 Eylül 2023 Cuma günü güncel altın fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (22 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 22 Eylül 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.674,55 TL üzerinden yapan gram altın 1.676,79 liradan alınıyor, 1.677,58 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.190,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.0,63,00 liradan alınıyor, 11.192,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.618.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.548,00 liradan alınıyor, 5.596,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.809,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Eylül itibarıyla 2.766,00 liradan alınıyor, 2.810,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Eylül günü 10.904.39 alış, 11.120.60 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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