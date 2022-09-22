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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

22.09.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklaması sonrası merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Politika faizi 75 baz puan yükseltildi. Böylelikle Amerika'nın faizi 3.00-3.25 bandına çıkmış oldu. Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Peki, 22 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 22 Eylül Perşembe günü internette araştırılıyor. Güncel gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, 22 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe günü gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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22 Eylül Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 986,52 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 979,33 lira satış fiyatı 979,53 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.619,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.472,00 TL satış fiyatı 6.567,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.234,00 TL alış ve 3.299,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.660,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Eylül itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.650,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.467,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6..577,00 TL

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