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Altın fiyatları son dakika! 22 Mart çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL?

22.03.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mart Salı günü yani haftanın ikinci gününde de altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş son yaptığı açıklama ile altın almak isteyen kişilere uyarıda bulunmuştu. Peki 22 Mart çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte 22 Mart güncel fiyatlar...

Altın fiyatları son dakika! 22 Mart çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL?

22 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde çeyrek ve gram altın fiyatları düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir süre önce yaptığı açıklamada altın alacak kişilere uyarıda bulunmuş ve almamaları yönünde tavsiye vermişti. Memiş açıklamasında " Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim." ifadesini kullanmıştı. Peki 22 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte 22 Mart 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 923,74 TL

Gram altın satış: 923,94 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.997,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.061,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.007,00TL

Yarım altın satış: 3.041,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.520,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.986,00 TL

Tam altın satış: 6.049,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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