FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

23.09.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar 18,39 TL oldu. 23 Eylül 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, 23 Eylül altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 23 Eylül Cuma günü internette araştırılıyor. Güncel gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları merak konusu oldu. TCMB faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. TCMB Merkez Bankası bu ay 100 baz puan indirim yaparak faizleri yüzde 12,00 seviyesine çekti. Peki, 23 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Eylül 2022 Cuma günü gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

23 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

23 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 983,89 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 984,31 lira satış fiyatı 984,44 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.679,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.479,00 TL satış fiyatı 6.577,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.301,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.241,00 TL alış ve 3.301,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Eylül itibariyle 1.625,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.649,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.480,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.570,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ticari kredi komisyonlarına sınırlama geldiTicari kredi komisyonlarına sınırlama geldi
Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!
Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Festivalde korku dolu anlar! Çok sayıda kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Festivalde korku dolu anlar! Çok sayıda kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler peş peşe geldi

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler peş peşe geldi

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Dikkat çeken kıdem tazminatı kararı

Dikkat çeken kıdem tazminatı kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.