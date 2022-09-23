ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 23 Eylül Cuma günü internette araştırılıyor. Güncel gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları merak konusu oldu. TCMB faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. TCMB Merkez Bankası bu ay 100 baz puan indirim yaparak faizleri yüzde 12,00 seviyesine çekti. Peki, 23 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Eylül 2022 Cuma günü gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

23 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 983,89 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 984,31 lira satış fiyatı 984,44 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.679,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.479,00 TL satış fiyatı 6.577,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.301,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.241,00 TL alış ve 3.301,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Eylül itibariyle 1.625,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.649,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.480,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.570,00 TL

