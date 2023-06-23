ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 23 Haziran 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (23 HAZİRAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 23 Haziran 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.531,02 TL'den yapan gram altın bugün 1.541,29 TL alış, 1.541,59 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.009,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.729,00 liradan alınıyor, 10.085,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.027.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.872,00 liradan alınıyor, 5.065,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.514,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Haziran itibariyle 2.443,00 liradan alınıyor, 2.533,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Haziran günü 9.568.74 TL alış, 9,796,46 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

