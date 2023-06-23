ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 23 Haziran 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları, 23 Haziran 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.531,02 TL'den yapan gram altın bugün 1.541,29 TL alış, 1.541,59 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 10.009,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.729,00 liradan alınıyor, 10.085,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.027.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.872,00 liradan alınıyor, 5.065,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.514,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Haziran itibariyle 2.443,00 liradan alınıyor, 2.533,00 liradan satılıyor.
Tam altın 23 Haziran günü 9.568.74 TL alış, 9,796,46 TL satış fiyatından el değiştiriyor.