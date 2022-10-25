ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 25 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 25 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ekim 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

25 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Ekim Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 986,33, TL üzerinden yapan gram altın 987,13 liradan alınıyor, 987,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.578,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.491,00 liradan alınıyor, 6.586,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.305,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.245,00 liradan alınıyor, 3.307,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ekim itibariyle 1.627,00 liradan alınıyor, 1.656,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Ekim günü 6.467,00 TL alış, 6.574,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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