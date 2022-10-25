ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 25 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 25 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ekim 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...
25 Ekim Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 986,33, TL üzerinden yapan gram altın 987,13 liradan alınıyor, 987,38 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.578,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.491,00 liradan alınıyor, 6.586,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.305,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.245,00 liradan alınıyor, 3.307,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ekim itibariyle 1.627,00 liradan alınıyor, 1.656,00 liradan satılıyor.
Tam altın 25 Ekim günü 6.467,00 TL alış, 6.574,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.