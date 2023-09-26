ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 26 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öte yandan dolar son kapanışını 27.2130 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.2101 liradan, satış fiyatı ise 27.2160 liradan işlem görüyor. Yüzde -0.1'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 28.8320 TL'den yapan euro şu anda 28.8237 TL alış ve 28.8404 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 26 Eylül 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (26 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 26 Eylül 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.676,31 TL üzerinden yapan gram altın 1.674,76 liradan alınıyor, 1.674,96 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.198,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.067,00 liradan alınıyor, 11.189,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.622.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.551,00 liradan alınıyor, 5.618,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.811,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Eylül itibarıyla 2.766,00 liradan alınıyor, 2.808,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 26 Eylül günü 10.979.211 alış, 11.190.70 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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