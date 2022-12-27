ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isimden 'fırtına' uyarısı!

Altın fiyatları geçtiğimiz gün haftaya hareketli başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? Güncel fiyatlar hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte 27 Aralık 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (27 ARALIK 2022 SALI)

Altın fiyatları, 27 Aralık 2022 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.078,93 TL'den yapan gram altın bugün 1.083,96 TL alış, 1.084,21 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,185,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.140,00 liradan alınıyor, 7.209,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,610.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.559,00 liradan alınıyor, 3.623,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.804,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Aralık itibariyle 1.783,00 liradan alınıyor, 1.810,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Aralık günü 7.111,00 TL alış, 7,185,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN FIRTINA UYARISI

İslamMemiş küresel piyasalarda noel tatili sebebiyle yaşanan sessizliğin 1-2 hafta içinde farklı bir sese dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Enerji krizi, tedarik sorunu, jeopolitik risklere dikkat çeken İslam Memiş, gelecek yılın riskli olduğunu vurguladı.

Sözlerine 2023'ün karmaşık ve belirsiz bir yıl olacağını belirterek devam eden Memiş, Resesyon, enerji ve gıda krizi gibi sorunlara da dikkar çekti.

En büyük riskin küresel borsalarda olacağını söyleyen İslam Memiş, Dolar endeksinde (dxy) gerileme; altın, gümüş, petrol ve paritelerde toparlanmanın süreceğini söyledi. İslam Memiş yaptığı açıklamada "Gram altın ve gümüşte görünüm pozitif." ifadelerini kullandı.



