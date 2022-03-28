Altın fiyatları son dakika! 28 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından haftanın ilk gününde de ilgiyle takip ediliyor. Gram altın haftanın son günü 933,394 liradan, çeyrek altın ise 1.516 liradan işlem görmüştü. 28 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

28 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Mart Pazartesi günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 926,64TL

Gram altın satış: 926,78 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.010,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.079,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.009,00 TL

Yarım altın satış: 3.050,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.505,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.525,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.029,00 TL

Tam altın satış: 6.076,00 TL



