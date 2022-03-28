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Altın fiyatları son dakika! 28 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

28.03.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mart Pazartesi günü yani haftanın ilk gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün 933 TL’de olan fiyatların düşüp düşmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 28 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Altın fiyatları son dakika! 28 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından haftanın ilk gününde de ilgiyle takip ediliyor. Gram altın haftanın son günü 933,394 liradan, çeyrek altın ise 1.516 liradan işlem görmüştü. 28 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

28 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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28 Mart Pazartesi günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 926,64TL

Gram altın satış: 926,78 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.010,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.079,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.009,00 TL

Yarım altın satış: 3.050,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.505,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.525,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.029,00 TL

Tam altın satış: 6.076,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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