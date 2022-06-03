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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 3 Haziran 2022 TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 3 Haziran 2022 Cuma

03.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Haziran 2022 Cuma günü de yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in mayıs enflasyon oranı açıklaması sonrası Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 3 Haziran 2022 Cuma gününün güncel fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 3 Haziran 2022 TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 3 Haziran 2022 Cuma

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Haziran Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. TÜİK'in mayıs enflasyon oranı açıklamasının ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte 3 Haziran 2022 Cuma gününün güncel fiyatları...

3 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 3 Haziran Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 988,96 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 989,09 lira satış fiyatı 989,30 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.490,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.429,00 TL satış fiyatı 6.485,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.257,00 TL'den yapan yarım altın, 3.217,00 TL alış 3.252,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.628,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Haziran itibariyle 1.609,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.626,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.438,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.500,00 TL

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