ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Ocak 2023 gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ocak 2023 Salı günü merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş güncel rakamları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Ocak 2023 Salı gününün altın fiyatları ve konuya ilişkin detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (3 OCAK 2023 SALI)

Altın fiyatları, 3 Ocak 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.097,64 TL'den yapan gram altın bugün 1.107,69 TL alış, 1.097,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,313,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.290,00 liradan alınıyor, 7.371,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.671.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.635,00 liradan alınıyor, 3.703,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.835,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ocak itibariyle 1.822,00 liradan alınıyor, 1.850,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Ocak 7.208,00 TL alış, 7,280,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları için beklenen tarih yaklaşıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacağı tarihe kısa bir süre kaldı.

Enflasyon verileri 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

ARALIK AYIN ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları da şekillenecek.

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14.04 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

Kasım ayı enflasyonu 3,51

İSTANBUL'DA ARALIK AYI ENFLASYONU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), megakent İstanbul'a ilişkin aralık ayı enflasyon rakamlarını yayımladı.

İstanbul'da aralık ayında Kasım ayına göre, perakende fiyatlar yüzde 2,94, toptan fiyatlar yüzde 3,71 artış gösterdi.

2022'nin tamamında ise perakende fiyatlar yüzde 93 arttı.

