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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 8.660.13 TL'yi gördü!

31.05.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun gelmesi ile birlikte birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapmaya başladı. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs 2023 Çarşamba gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 8.660.13 TL'yi gördü!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde merak konusu oldu. Öte yandan dolar son kapanışını 20,779 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 20,5945 TL'den, satış fiyatı ise 20,9615 TL'den işlem görüyor. Yüzde 0.86'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 22.1536 TL'den yapan euro şu anda 22.0968 TL alış ve 22.2104 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 31 Mayıs 2023 Çarşamba gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.287,91 TL'den yapan gram altın bugün 1.308,35 TL TL alış, 1.308,56 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.084,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.884,00 liradan alınıyor, 9.158,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.556.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.436,00 liradan alınıyor, 4.594,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.271,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Mayıs itibariyle 2.225,00 liradan alınıyor, 2.290,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 31 Mayıs günü 8.660.13 TL alış, 8,850,65 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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