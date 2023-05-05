ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 5 Mayıs 2023 Cuma tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatları 5 Mayıs 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 19.4910 TL alış fiyatından, 19.4964 TL satış fiyatından işlem gören doların yanı sıra euro ve sterline ilişkin detaylar da yakından takip ediliyor. Yüzde 0.48'lik bir değişim yaşayan euro yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.5526 TL'den yapan euro şu anda 21.5396 TL alış ve 21.5657 TL satış fiyatına sahip. Sterlin ise 24,5758 TL alış, 24,6689 TL satış fiyatından işlem görüyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 5 Mayıs 20323 cuma gününün güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (5 MAYIS 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 5 Mayıs 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.284,94 TL'den yapan gram altın bugün 1.284,70 TL alış, 1.284.93 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.227,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.192,00 liradan alınıyor, 9.331,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.629.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.515,00 liradan alınıyor, 4.627,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.308,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Mayıs itibariyle 2.257,00 liradan alınıyor, 2.306,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Mayıs günü 8.872.42 TL alış, 9,046,89 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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