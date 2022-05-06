ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Mayıs tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 6 Mayıs Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 6 Mayıs 2022 Cuma günü de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki 6 Mayıs tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

6 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 897,03 TL

Gram altın satış: 897,21 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.877,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.948,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.943,00 TL

Yarım altın satış: 2.986,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.473,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.892,00 TL

Tam altın satış: 5.976,00 TL

