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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Mayıs tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları!

06.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 6 Mayıs 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları fed toplantısından çıkan Jerome Powell'ın yaptığı açıklama sonrası internette araştırılmaya devam ediliyor. Peki 6 Mayıs tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Mayıs tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 6 Mayıs Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 6 Mayıs 2022 Cuma günü de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki 6 Mayıs tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

6 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 897,03 TL

Gram altın satış: 897,21 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.877,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.948,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.943,00 TL

Yarım altın satış: 2.986,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.473,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.892,00 TL

Tam altın satış: 5.976,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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