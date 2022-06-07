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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 7 Haziran 2022 Salı

07.06.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Haziran 2022 Salı günü de yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle merak konusu oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte 7 Haziran 2022 Salı gününün güncel fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 7 Haziran 2022 Salı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Haziran Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 7 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarıında son durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte 7 Haziran 2022 Salı gününün güncel fiyatları...

7 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 7 Haziran Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 980,76 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 986,15 lira satış fiyatı 986,31 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.460,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.417,00 TL satış fiyatı 6.483,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.242,00 TL'den yapan yarım altın, 3.214,00 TL alış 3.253,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Haziran itibariyle 1.607,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.626,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.403,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.468,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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