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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 8 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba canlı alış satış fiyatları!

08.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 8 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun gelmesi nedeniyle çok sayıda vatandaş kuyumculara gitmeye başladı. 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL gibi soruların yanı sıra anlık altın alış satış fiyatları da her gün ekseriyetle araştırılıyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 8 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba canlı alış satış fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Haziran Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları Pazartesi gününden itibaren yükselişini koruyor. Gram altın fiyatı ise bin liralık sınırın üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki bugün 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları...

8 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 8 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 997,83 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.000,60 lira satış fiyatı 1.000,82 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.588,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.524,00 TL satış fiyatı 6.599,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.306,00 TL'den yapan yarım altın, 3.268,00 TL alış 3.313,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.652,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Haziran itibariyle 1.634,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.533,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.609,00 TL

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