ALTIN fiyatları SON DAKİKA! DİKKAT fiyatlar bu rakama çakılacak! İşte 7 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ünlü ekonomist Hatice Kolçak'ın altına yönelik uyarısı sonrası merak edildi. Altındaki düşüşün tarım dışı verilerin açıklanmasının ardından gerçekleşeceğini belirten Kolçak, dikkat çeken bir konuya değindi. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 7 Şubat 2023 Salı günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (7 ŞUBAT 2023 SALI)

Altın fiyatları, 7 Şubat 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.131,43 TL'den yapan gram altın bugün 1.133,12 TL alış, 1.133.29 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,593,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.534,00 liradan alınıyor, 7.608,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.811.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.778,00 liradan alınıyor, 3.817,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.905,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Şubat itibariyle 1.890,00 liradan alınıyor, 1.909,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Şubat günü 7.542,00 TL alış, 7,616,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÇARPICI UYARI

Altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan geldi.

Altın fiyatlarında düşüş yaşanacağını ve bu durum tarım dışı verilerin açıklanmasının ardından gerçekleşeceğini belirten Kolçak seçimleri işaret etti.

Kolçak, 18.45 dolar civarında bir düşüş yaşandığını ve bu durumun seçim rüzgârının hızlı başlamasıyla 6. aydan itibaren yükselişe geçeceğini öngördüğünü ifade etti.

1.100 TL'YE KADAR DÜŞECEK

Gram altının, satışların durması durumunda 1100 TL'ye kadar düşebileceğini ifade eden Kolçak, altın fiyatlarının gelecek dönemde yükseleceğini söyledi ama seçimlerin fiyatlara yön vereceğini de olacağını da sözlerine ekledi.

Kolçak, 6. aydan itibaren gram altın ve diğer altın türlerinin tamamının yükselişe geçeceğini de söyledi.

Ülkenin ciddi bir seçim rüzgârına girdiğini vurgulayan ünlü ekonomist Hatice Kolçak, özellikle seçimlerde altının beklenmesi gerektiğini söyledi.

