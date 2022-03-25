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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 25 Mart Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma

25.03.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son durum 25 Mart Cuma günü yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının etkisiyle artış gösteren enerji ve gıda fiyatları sebebiyle 25 Mart Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 25 Mart Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma

Altın fiyatları düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mart Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 928,64 TL

Gram altın satış: 928,81 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.252,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.019,00 TL

Yarım altın satış: 3.049,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.510,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.029,00 TL

Tam altın satış: 6.076,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın tam altın TCMB
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