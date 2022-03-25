Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 25 Mart Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma

Altın fiyatları düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mart Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 928,64 TL

Gram altın satış: 928,81 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.252,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.019,00 TL

Yarım altın satış: 3.049,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.510,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.029,00 TL

Tam altın satış: 6.076,00 TL



