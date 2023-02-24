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ALTIN fiyatları SON DAKİKA: İslam Memiş yatırımcılar için tarih verdi! 24 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

24.02.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in alım-satım işlemine yönelik yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. İslam Memiş resmen yatırımcılara tarih verdi. Öte yandan dün Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Banka 50 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 8,5 seviyesine indirdi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Şubat 2023 altın fiyatları...

ALTIN fiyatları SON DAKİKA: İslam Memiş yatırımcılar için tarih verdi! 24 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş alım yapmayı düşünen vatandaşlar için tarih verdi. Öte yandan Dolar 18.87,33 TL alış fiyatından, 18.8837 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise 22.6963 TL alış fiyatından, 22.7106 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Şubat 2023 altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (24 ŞUBAT 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 24 Şubat 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.106,63 TL'den yapan gram altın bugün 1.108,00 TL alış, 1.108.20 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,433,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.365,00 liradan alınıyor, 7.442,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.731.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.694,00 liradan alınıyor, 3.735,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.865,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Şubat itibariyle 1.848,00 liradan alınıyor, 1.868,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Şubat günü 7.369,00 TL alış, 7,446,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN ALMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ UYARI!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İSLAM MEMİŞ HEM UYARDI HEM TARİH VERDİ

Merkez Bankası’nın Şubat ayı faiz kararı sonrası altın fiyatlarında kısmi düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz yıl politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşüren Merkez Bankası, Ocak ayında ise faizleri sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası 50 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 8,5 seviyesine indirdi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasıaltın fiyatlarına yönelik konuşan İslam Memiş yaptığı açıklamada altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunu ifade etti.

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