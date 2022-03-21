Altın fiyatları son durum! 21 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Mart 2022 Pazartesi

21 Mart 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk gününde çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunup alınmaması yönünde tavsiye verdi. Memiş açıklamasında " Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı. Peki 21 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 21 Mart 2022 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 913,59 TL

Gram altın satış: 913,93 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.055,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.150,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.975,00 TL

Yarım altın satış: 3.004,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.486,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.502,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.931,00 TL

Tam altın satış: 5.986,00 TL





