ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 4 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Temmuz Pazartesi günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. Peki 4 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün güncel fiyatları...

4 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 976,05'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 976,48 lira satış fiyatı 976,67 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.421,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.359,00 TL satış fiyatı 6.473,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.222,00 TL'den yapan yarım altın, 3.180,00 TL alış 3.248,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.611,00 TL seviyesinde yapmıştı. 4 Temmuz itibariyle 1.593,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.623,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.365,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.478,00 TL



