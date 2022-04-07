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Altın fiyatları son durum! 7 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe

07.04.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son durum 7 Nisan 2022 Perşembe günü; düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 7 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 7 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

Altın fiyatları son durum! 7 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe

Altın fiyatları haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 7 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılırken, Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurları da yakından takip ediliyor. 7 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.

7 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 909,20 TL

Gram altın satış: 909,32 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.905,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.965,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.957,00 TL

Yarım altın satış: 2.994,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.479,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.497,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
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