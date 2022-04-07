Altın fiyatları son durum! 7 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe

Altın fiyatları haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 7 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılırken, Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurları da yakından takip ediliyor. 7 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.
Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
Gram altın alış: 909,20 TL
Gram altın satış: 909,32 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.905,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.965,00 TL
Yarım altın alış: 2.957,00 TL
Yarım altın satış: 2.994,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.479,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.497,00 TL
Tam altın alış: 5.895,00 TL
Tam altın satış: 5.954,00 TL
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