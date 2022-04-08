FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları son durum! 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 8 Nisan 2022 Cuma

Altın fiyatları son durum! 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 8 Nisan 2022 Cuma

08.04.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son durum 8 Nisan 2022 Cuma günü; yatırım yapmak isteyen kişilerin yanı sıra düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle birçok vatandaş tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 8 Nisan 2022 Cuma gününün güncel fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları son durum! 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 8 Nisan 2022 Cuma

Altın fiyatları 8 Nisan Cuma, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılırken, Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurları da merak konusu oldu. 8 Nisan 2022 Cuma gününün güncel fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.

8 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 915,31 TL

Gram altın satış: 915,45 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.939,00TL

Cumhuriyet altını satış: 5.998,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.973,00 TL

Yarım altın satış: 3.009,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.486,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.504,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.936,00 TL

Tam altın satış: 5.995,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?8 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi! Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!
20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Sebzeler çöpe mi dökülüyor? İnfial yaratan görüntülere açıklama

Sebzeler çöpe mi dökülüyor? İnfial yaratan görüntülere açıklama

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.