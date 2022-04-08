Altın fiyatları son durum! 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? 8 Nisan 2022 Cuma

Altın fiyatları 8 Nisan Cuma, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılırken, Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurları da merak konusu oldu. 8 Nisan 2022 Cuma gününün güncel fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.

8 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 915,31 TL

Gram altın satış: 915,45 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.939,00TL

Cumhuriyet altını satış: 5.998,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.973,00 TL

Yarım altın satış: 3.009,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.486,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.504,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.936,00 TL

Tam altın satış: 5.995,00 TL

