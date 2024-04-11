Altın fiyatları ters köşe yaptı! Mert Başaran 'komplo teorisi' diyerek ilginç detayı açıkladı: 'Altın için enteresan bir dönem...'

Ons altın fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram altın fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 424 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 427 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 394 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 864 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 338 dolardan işlem görüyor.

ABD ENFLASYONU SONRASI FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ RAFA KALKTI

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in Mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye indi.

FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA ENFLASYON MESAJI

Öte yandan Fed'in yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

ORTA DOĞU'DAKİ RİSKLER ALTINI YÜKSEK TUTUYOR

Söz konusu gelişmelere karşın Orta Doğu'daki geriliminden kaynaklanan jeopolitik risklerden dolayı altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün İsrail'in, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu durum, piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinin sekteye uğrayacağı endişelerine yol açtı.

MERT BAŞARAN'DAN GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Altın fiyatları kritik bir süreçten geçerken Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran gram altın tahminini açıkladı. Uzman isim, "Altın yaklaşık 4 kez 2070 dolarlık tarihi zirvesinden dönmüştü. Şimdi 2350 dolarları gördü. Bu çok iyi bir oran altın için. Altının ons fiyatı burada biraz durabilir. Ama Türkiye’de dolar düşük kaldığı için yarın öbür gün ufak ufak artışlar gram altın fiyatlarına yansıyabilir. Dolayısıyla gram altının bu yıl sonuna kadar 2750 – 3000 TL’yi görmesi normaldir" ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN İÇİN İLGİNÇ SENARYO

"Ons altında da ne zaman dünyada gerginlik olsa altın hareket eder" diyerek sözlerine devam eden uzman isim, "Çok ilginç bir şey. Komplo teorisi gibi gelecek ama bu tip savaşlardan önce altın fiyatları artıyor. Sanki bir yerden altın bunu duyuyor. Ya da birilerinin bir şeyden haberi var. Dolayısıyla hiçbir şey yokken altın fiyatları takır takır gitti. Şimdi gerginlikler başladı. Bu dönem altın için enteresan bir dönem" yorumunda bulundu.







