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Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor

11.04.2024 10:54
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 32,2980 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,3051'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 32,2980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,6820, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,5080'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 105,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye indi.

Öte yandan Fed'in yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, ECB'nin bugünkü toplantısında faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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