Altın fiyatları tozu dumana katıyor! Altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusuna uzman yanıtı! 1800 TL’ye işaret etti ve ekledi…

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bir süredir düşüşe geçen altın fiyatları rekora koşuyor. 17 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemde yer alıyor. Bugün gram altın 1.056,92 liradan alınıyor, 1.057,09 liradan satılıyor. Ons altın için açıklamalarına devam eden İslam Memiş, "Bin 780 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yukarıda bin 815 dolar seviyesi var. Önümüzdeki hafta bin 800'lü rakamlı konuşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.056,92 liradan alınıyor, 1.057,09 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 1.703,00 liradan alınıyor, 1.745,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3.407,00 liradan alınıyor, 3.491,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.815,00 liradan alınıyor, 6.959,00 liradan satılıyor.

REKOR SEVİYEYİ İŞARET ETTİ

Piyasalarla ilgili yorum yapan ünlü isim Memiş, çok sayıda yatırımcısının bulunduğu gram altın hakkında rekor seviyeyi işaret etti. Direnç seviyesinin kırıldığında yükselişlerin devam edeceğini belirten Memiş, "Altının ons tarafında bin 780 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Aşağıya baktığımız zaman da bin 730 devamında bin 716 dolar seviyeleri var. Kar satışları gelebilir çünkü geçen hafta ve cuma günü ve bugün agresif yükseldiği için kar satışları mutlaka gelmesi doğaldır. Kar satışı gelmesi gerekiyor ki bu sağlıklı yükselişleri devam ettirebilsin." ifadelerini kullandı.

Ons altın için açıklamalarına devam eden Memiş, "Bin 780 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yukarıda bin 815 dolar seviyesi var. Önümüzdeki hafta bin 800'lü rakamlı konuşacağımızı tahmin ediyorum."

"POZİTİF GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR"

Gram altın için hedef ve tarih verdi. "Hem ons tarafında hem gram tarafında pozitif görünüm devam ediyor." ifadelerini kullanan Memiş, bin 60 TL seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu belirten Memiş, devamında bin 100'lu rakamları konuşabileceğini belirtti.

