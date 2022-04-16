Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor! İşte izlenecek seviyeler ve dev kurumların tahminleri…

Altın ve borsa bu hafta yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,54 artışla 928 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 kazançla 6 bin 218 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,88 değer kaybederek 14,6300 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,45 azalışla 15,8200 lira oldu.

Geçen hafta 19,2500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52 kayıpla 19,1500 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,74 değer kaybederek 15,5580 liradan alıcı buldu.

KÜRESEL PİYASALAR HAREKETLİ

Küresel pay piyasaları, ABD'de artan enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunda daha da agresifleşebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşında tekrar artmaya başlayan tansiyon ile dünya genelinde yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de artan enflasyon küresel bazda varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ülkede yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Çekirdek TÜFE'nin ise beklentilerden düşük gelmesi ABD'de piyasalara kısa bir nefes alma şansı verse de haftanın ikinci yarısında açıklanan makroekonomik verilerdeki enflasyonist işaretler oynaklığı tekrar artırdı.

FED’İN ŞAHİN AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

Fed yetkilileri hafta boyunca sözle yönlendirmelerini sürdürürken, nerdeyse tamamının oldukça şahin olması dikkati çekti. Fed üyesi Lael Brainard, bilanço küçültmeye haziranda başlayabileceklerini kaydederken, Fed'in resesyona sebep olmadan enflasyonu kontrol altına alabileceklerine inandığını ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu gelişmelerle haftayı yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamlarken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 91'e çıktı.

ABD'DE ŞAHİN FED RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

ABD'de pay piyasaları bu hafta artan enflasyonun Fed'i daha da şahinleştirebileceği endişesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, getiri eğrisinin normalleşmesi resesyon korkusunun kısmen de olsa yatışmasını sağladı.

Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler piyasalarda fiyatlamaları etkileyen ana unsur olmayı sürdürürken, gelecek hafta gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü konuşması ve Fed'in çarşamba günü açıklanacak Bej kitap raporuna çevrildi.

Bilanço küçültmesine ilişkin takvimin bu hafta daha da netleşmesi beklenirken, Powell’ıon konuşmasında ve Bej kitapta gelecek döneme ilişkin ipuçları aranmaya devam edecek.

ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 11,2 arttı. Ülkede perakende satışlar ise aylık yüzde 0,5 artsa da beklentilerin gerisinde kalırken, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 65,7'ye yükselerek tahminleri aştı.

18 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, salı inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba 2. el konut satışları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi ve cuma günü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TANSİYON TIRMANIYOR

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler güçleniyor.

Hafta içinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek, "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaparak, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'dan yapılan açıklamada ülkenin büyük ihtimalle NATO'ya başvuracağı kaydedilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin açıklamasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını dile getirdi.

YATIRIMCILARA ‘TEMKİNLİ OLUN’ ÇAĞRISI

Analistler, küresel bazda bu gelişmelerle güçlenmeye devam eden risk algısının pay piyasalarında baskıyı artırdığını kaydederek, yatırımcıların adımlarını temkinli atmasında fayda olduğunu bildirdi.

Emtia tarafında yükseliş eğilimi tekrar kendini gösterirken, arz endişeleriyle iki haftalık düşüş eğilimini sonlandıran Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 8,56 artışla 110,8 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı da şahinleşen Fed'e karşın değer kazanarak, haftayı yüzde 1,4 primle 1.973,40 dolardan kapattı.

ALTIN FİYATI İÇİN İZLENECEK SEVİYELER BELLİ OLDU

Altın fiyatlarında 1.975-1.980 doları koruması, sonraki hamleleri için önemli. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda direnç seviyeleri olarak sırasıyla 2.015 ve 2.049 dolar izlenecek. Aşağı hareketlerde ise 1.952 dolar önemli bir destek olarak görülüyor. ANZ Bank'taki ekonomistler, altının enflasyona karşı iyi bir korunma aracı olmaya devam ettiğini düşünüyor. Bankaya göre fiyatların 1.920-50 dolar bandından çıkması ve 1.960 doların üzerinde kırılma yapması yükseliş sinyali olarak görülmeli. Banka, artan jeopolitik gerilim ve stagflasyon riskinin yatırımcıları fonları altın gibi güvenli limanları teşvik etmesi nedeniyle yakında 2.000 doların görülebileceğini söylüyor.

Credit Suisse ekonomistlerinin raporuna göre, sarı metal yukarı yönlü eğilim gösteriyor. İsviçre merkezli banka, “1.877 doların üzerindeki altın, daha geniş yatay aralıkta ani bir yukarı yönlü eğilimi koruyabilir” diyor. Banka altında beklenti aralığının genişlemesi için fiyatların 2.070-2.075 dolara gelmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gerçekleşirse direnç olarak 2.280/2.300 dolar bölgesinden bahsedilebileceğini belirtiyor. 1.877 doların altına gerileyen bir fiyatın ise 1.826 dolara varan satışlar doğuracağı uyarısı yapıyor.

GOLDMAN REKOR HEDEFİNİ KORUYOR

ABD’li yatırım kuruluşu Goldman Sachs, altın fiyatlarının bu yıl içinde 2.500 doları aşmasını bekliyor. Goldman Sachs ekonomistleri, altın için tahmin ettikleri rekor seviyelere doğru artışın gerekçesi olarak Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya ekonomisindeki yavaşlamanın yanı sıra Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından hammadde ve ürünlerdeki fiyat artışını gösteriyor. Goldman Sachs'a şu anda altın için mükemmel bir fırtına oluşmuş durumda ve bu hikayenin üç ayağı var. Birincisi, Avrupa gibi yerlerde enflasyon ve durgunluk endişesiyle altın için güçlü yatırımcı talebiniz var. İkincisi, merkez bankası alımı. Çin ve Türkiye gibi yerlerde dolarsızlaştırma nedeniyle rezervini çeşitlenen merkez bankaları var. Üçüncüsü ise altın EFT'lerine girişlerin giderek artıyor olması.



