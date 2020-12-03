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Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı! Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.12.2020 15:13 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar arasında kafa karışıklığı yaşanıyor. Geçtiğimiz ay 535 TL’ye kadar çıkan gram altın şimdilerde 460 TL’den işlem görüyor. Vatandaşlar ise altın alınır mı sorusuna cevap arıyor. Peki, altın yükselir mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle son günlerde vatandaşlarda da kafa karışıklığı yaşanıyor. Geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış gösteren fiyatlar, yeniden geriledi. Gram altın 535 TL seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. Kısa zamanda ise 450 TL civarına geriledi. Bu dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar altına yatırım yapmak mantıklı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, altın düşer mi? Altın ne zaman almak gerekir?

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

İHA muhabirine altındaki fiyat dalgalanmasını değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, altının gramının geçtiğimiz aylarda 435 TL civarında olduğunu hatırlattı. Daha sonra 535 TL’ye kadar çıkan gram altının kısa bir süre sonra ise 450 TL civarına düştüğünü belirtti. Bugünlerde altının yavaş yavaş kendini toplamaya başladığını aktaran Yavaşoğlu, şu sıralar 460 TL ile 465 TL civarında gezdiğini söyledi.
Bir yandan vatandaşlar da altın fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Yavaşoğlu; aşının bulunması yönündeki haberlerin altına büyük bir etki yaptığını ve düşmesini sağladığını belirtti. Vatandaşlar tarafından yatırım yapmak konusunda uzmanların altın yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor.

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ALTIN ALINIR MI?

Yavaşoğlu konuyla ilgili olarak; altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu dile getirdi. “Yatırımcılar en az 6 ay - 1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsın.” şeklinde değerlendirmede bulunan Yavaşoğlu, altının daima uzun vadede yatırım olduğunu ve kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmediğini belirtti. Aynı zamanda Yavaşoğlu, “Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın” şeklinde konuştu.

ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Fiyatlarda bir süredir devam eden dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar altın yükselecek mi yoksa altın düşecek mi şeklinde kafa karışıklığı yaşıyor. Konuyla ilgili olarak Sarraf Yavaşoğlu, bu dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade etti. Altının her zaman yükseldiği seviyeden düştüğünü, sonrasında da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçtiğini belirten Yavaşoğlu; altının bugüne dek hiç yerinde durmadığını aktardı.

Geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde gram altının 280 TL ile 290 TL civarında olduğunu hatırlatan Yavaşoğlu, bugün ise %80 değer kazandığını vurguladı. Dünya ekonomisinin ne olacağının belli olmadığı yönünde değerlendirmede bulunan Yavaşoğlu, tüm ülkelerde koronavirüs nedeniyle belirsizliğin söz konusu olduğunu, düğünlerin iptal edildiğini ve milletin de ne yapacağını tam olarak bilemediğini söyledi.

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