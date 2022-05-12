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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR! 12 Mayıs Perşembe altın fiyatları ne kadar? 12 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

12.05.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL? sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte anlık son durum!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR! 12 Mayıs Perşembe altın fiyatları ne kadar? 12 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 12 Mayıs Perşembe günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 12 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

12 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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12 Mayıs Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 911,64 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 912,67 lira satış fiyatı 912,89 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 912,67 TL

Gram altın satış: 912,89 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.104,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.028,00 TL satış fiyatı 6.111,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.028,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.111,00 TL

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.063,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.018,00 TL alış ve 3.066,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.018,00 TL

Yarım altın satış: 3.066,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.531,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.510,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.533,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.510,00TL

Çeyrek altın satış: 1.533,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın
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