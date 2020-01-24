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Altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.983,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,00297,20297,70297,90Cumhuriyet Ata Lira 1.957,001.978,001.962,001.983,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00275,00271,50275,50Lira(Tam) Ziynet 1.913,001.933,001.917,001.937,00Yarım Ziynet 956,00966,00959,00969,00Çeyrek Ziynet 478,00483,00480,00485,00

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