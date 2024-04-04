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Altın fiyatlarında beklenen oldu! Powell konuştu altın rekor kırdı… Gram altın fiyatı için tahminler ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.04.2024 07:32
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Fed Başkanı Powell dün yaptığı açıklamasında faiz indirimi için bekleyecek zamanın olduğunu vurguladı. Açıklamaların ardından ons altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt içinde ise gram altın fiyatları yatay seviyelerdeki hareketini sürdürüyor. Peki gram altın fiyatları ne olur, düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim altının gram fiyatı için tahminini paylaştı, bu yıl göreceği rakamı açıkladı. İşte Kapalıçarşı’da güncel gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatlarında beklenen oldu! Powell konuştu altın rekor kırdı… Gram altın fiyatı için tahminler ortaya çıktı

Altın fiyatları üzerinde kritik öneme sahip açıklama geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Powell politika yapıcıların faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek zamanı olduğunu belirterek, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğini vurguladı. Konuşmasında istihdam artışlarına ilişkin son okumaların ve beklenenden yüksek enflasyonun bu yıl ekonomi politikasının genel resmini önemli ölçüde değiştirmediğini yineledi.

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ONS ALTINDA POWELL RÜZGÂRI

Altın fiyatları bu açıklamaların ardından Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı ve merkez bankalarından gelen talebin devam etmesinin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Ons altın bu sabah 2.304,94 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı ve şu sıralarda 2300 doların altına geri çekildi.

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1 AYDA YÜZDE 17’DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Böylece altın fiyatı son 1 ayda yüzde 17,28 ve yıl başından bu yana yüzde 14,12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12,70.

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BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı serbest piyasada şu sıralar 2394 liradan değerlenirken, çeyrek altın 4267 lira, Cumhuriyet altını 17.099 lira seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, en kötü senaryoda altında kısa vadede yatay bant olabileceğini belirtti. "Altında güçlü ve kalıcı düşüşler olmaz" diyen uzman isim, Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla beraber altında güçlü yükselişlerin başlayacağına işaret ederek, ons altın tarafında 2 bin 600 dolar seviyelerinin mümkün olduğunu, gram altında ise 3 bin liranın üzerinin görüleceğini dile getirdi. Portföylerde altının payının artırılması gerektiğinin altını çizen Eryılmaz, "Bu dönemler alım fırsatı geç kalmamak lazım" yorumunda bulundu.

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Altın
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