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Altın fiyatlarında değişim! 3 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mart 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

03.03.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart Perşembe günü güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki 3 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Mart Perşembe günün güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarında değişim! 3 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mart 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

3 Mart Perşembe altın fiyatları haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 3 Mart 2022 Perşembe gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 3 Mart 2022 Perşembe günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Altın güne nasıl başladı?

3 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü günü gram altın alış: 869,47 TL

3 Mart Perşembe günü gram altın satış: 869,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını alış: 5.816,00 TL

3 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını satış: 5.904,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü yarım altın alış: 2.834,00 TL

3 Mart Perşembe günü yarım altın satış: 2.876,00TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü çeyrek altın alış: 1.415,00 TL

3 Mart Perşembe günü çeyrek altın satış: 1.438,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü tam altın alış: 5.604,86 TL

3 Mart Perşembe günü tam altın satış: 5.715,86 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe Ata altın alış: 5.802,00 TL

3 Mart Perşembe Ata altın satış: 5.881,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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