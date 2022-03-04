Altın fiyatlarında değişim! 4 Mart Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

4 Mart Cuma altın fiyatları haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 4 Mart 2022 Cuma gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 4 Mart 2022 Cuma günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

4 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

4 Mart Cuma günü gram altın alış: 879,91TL

4 Mart Cuma günü gram altın satış: 880,06 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını alış: 5.812,00 TL

4 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını satış: 5.900,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

4 Mart Cuma günü yarım altın alış: 2.866,00 TL

4 Mart Cuma günü yarım altın satış: 2.905,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü çeyrek altın alış: 1.431,00 TL

4 Mart Cuma günü çeyrek altın satış: 1.452,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü tam altın alış: 5.714,00 TL

4 Mart Cuma günü tam altın satış: 5.789,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü Ata altın alış: 5.868,00 TL

4 Mart Cuma günü Ata altın satış: 5.940,00 TL

